Il video che mostra come nei supermercati possono modificare la data di scadenza per continuare a vendere i prodotti

La gestione della data di scadenza dei prodotti alimentari nei supermercati è un argomento delicato e complesso, con implicazioni sia per la salute dei consumatori che per lo spreco alimentare. Supermercati e ipermercati sono obbligati a mantenere scaffali pieni e attraenti per i clienti, ma non tutto ciò che viene esposto viene effettivamente acquistato. Quando un prodotto raggiunge la sua data di scadenza, non può più essere venduto, anche se in alcuni casi potrebbe essere ancora consumabile. Tuttavia, un recente episodio ha sollevato interrogativi: un uomo ha denunciato tramite un video su TikTok che un succo di frutta aveva la data di scadenza apparentemente modificata per prolungarne la vendita.

La scoperta della data di scadenza modificata

In un video pubblicato su TikTok, l’uomo ha mostrato una corsia del supermercato con bottiglie di “Spremuta 100% d’arancia fresca di giornata”. Avvicinandosi alle etichette, ha notato qualcosa di strano: un adesivo sembrava coprire la data di scadenza originale. Grattando l’adesivo, sono emerse due date nascoste, con la spremuta prodotta il 12 settembre e in scadenza il 16 settembre, mentre l’etichetta visibile riportava una nuova scadenza dal 14 al 18 settembre. L’uomo ha concluso che la data era stata alterata per prolungare la vendita del prodotto.

Le reazioni e le ipotesi alternative

Nonostante l’accusa dell’uomo, non tutti gli spettatori del video sono d’accordo con la sua interpretazione. Alcuni utenti hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un errore umano. Un utente ha ipotizzato che il dipendente responsabile dell’etichettatura abbia corretto un errore senza rimuovere le etichette precedenti. Tuttavia, l’autore del video ha replicato che era evidente una differenza visibile tra la spremuta fresca e quella con la data precedente. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla trasparenza nelle etichette alimentari e sull’importanza di una corretta gestione delle date di scadenza nei supermercati.