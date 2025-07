Un uomo afroamericano di 22 anni, lo scorso 19 febbraio a Jacksonville in Florida è stato trascinato fuori dalla sua auto da alcuni agenti di Polizia ed arrestato dopo aver ricevuto un pugno in faccia. William McNeil Jr. viene fermato dagli agenti ed apre la portiera dell’auto spiegando che il finestrino è guasto. Gli agenti gli dicono che avrebbe dovuto accendere i fari a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo. McNeil Jr. replica che non sta piovendo e che c’è buona visibilità. Gli agenti, a questo punto, gli chiedono la patente e il 22enne che è in auto con la sua famiglia chiude la porta, blocca le portiere, e chiede a gran voce di parlare con il supervisore degli agenti di Jacksonville. I poliziotti, dopo aver comunicato la situazione via radio, rompono il vetro e aprono la portiera con la forza. Danno un pugno in faccia a William, lo gettano a terra dichiarandolo in arresto.

(Il video visto dalla daschcam degli agenti)

(L’arresto ripreso da un cellulare all’interno dell’auto in cui si vede il pugno in faccia)

Il video è stato diffuso solo in queste ore come anteprima alla conferenza stampa che il 22enne terrà oggi, insieme alla sua famiglia e ai suoi avvocati, nella chiesa di St. Paul a Jacksonville intorno alle 16 ora italiana. Il video dell’arresto è nel frattempo diventato virale ed ha scatenato indignazione a livello nazionale.