Rocky è un cane di razza Golden Retriever di 15 anni malato: le cure a cui è stato sottoposto non hanno dato i risultati sperati e l’animale è praticamente senza forze. A malincuore, la famiglia con cui ha vissuto per tutta la vita ha deciso che verrà addormentato per sempre da un veterinario.

L’ultimo ululato del cane che sta per morire

I suoi proprietari sono straziati dal dolore per i tanti ricordi che hanno con Rocky, che per anni è stato un componente della famiglia a tutti gli effetti. E nel giorno in cui è previsto l’arrivo del veterinario, è Rocky a fare un gesto speciale, come a voler ringraziare l’affetto ricevuto: lui che non abbaiava da tempo prova ad alzarsi e fa un ultimo ululato.

Pochi istanti prima di morire “ci ha dato l’addio più speciale” ha spiegato Alex, una componente della famiglia. Che poi ha aggiunto: “È stato incredibile. Ha abbaiato esattamente 5 minuti prima dell’arrivo del veterinario, dopo quasi 10 mesi di silenzio”.