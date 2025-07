Come testimoniano alcuni video recenti, all’interno del decimo piano del 26 Federal Plaza, un grattacielo che a New York racchiude diversi uffici governativi c’è un vero e proprio luogo di detenzione al cui interno ci sono decine di persone che vengono trattenute per giorni interi. Ciò avviene malgrado l’amministrazione Trump abbia sempre negato che in questo luogo sia stato creato un centro che si occupa di migranti irregolari o presunti tali.

Le clip sono state diffuse dalla New York Immigration Coalition, un gruppo di avvocati formato da diverse organizzazioni che cerca di aiutare più che può gli immigrati detenuti, e mostrano una delle numerose stanze di detenzione. Nel video girato nel palazzo di Manhattan si vedono diversi uomini sdraiati a terra in una stanza illuminata da lampade fluorescenti. All’interno ci sono solo due bagni separati da un muro molto basso. “Ci trattano come cani” dice in spagnolo una delle persone detenute.