La nuova gaffe di Joe Biden. I presidente uscente degli Stati Uniti, durante il ricevimento di accoglienza per i nuovi membri del Congresso, intona la tradizionale canzoncina di auguri a un giovane invitato sul palco a festeggiare il compleanno. Nel momento in cui deve dire il nome del ragazzo se lo dimentica. Ovviamente il video con l’ennesima gaffe è diventato subito virale.

In questi anni, Biden ci ha abituato a diverse gaffe, non ricordando date e non ricordando o confondendo nomi di presidenti e primi ministri.