Durante un festival ebraico a Varsavia il cantante israeliano David D’Or è stato aggredito da due attiviste pro-Palestina: una gli ha spruzzato addosso vernice rossa colpendo anche l’orchestra, l’altra ha tentato di salire sul palco con una bandiera gridando “Free Palestine!”. Le due donne sono state bloccate dalla sicurezza, mentre l’artista ha deciso di continuare l’esibizione. “Sembrava sangue… – ha raccontato – è stata un’esperienza traumatica, ma non ci siamo spezzati e non ci spezzeremo. Continuerò a esibirmi ovunque sarò invitato”.