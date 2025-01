Gli eco-attivisti di Just Stop Oil hanno interrotto uno spettacolo teatrale a Londra. Sono saliti sul palco, hanno lanciato coriandoli e mostrato uno striscione. Il blitz, accolto dal pubblico con fischi e applausi, è stato naturalmente filmato.

Il video degli attivisti che interrompono lo spettacolo

A Londra è andata in scena un’attesissima rappresentazione de “La Tempesta” di William Shakespeare, presso il teatro Royal Drury Lane. Protagonista dello spettacolo, nel ruolo di Prospero, è la nota attrice americana Sigourney Weaver. Proprio quando l’attrice si trovava sul palco, lo spettacolo è stato interrotto da due manifestanti, un uomo di 60 anni e una donna di 42, entrambi eco-attivisti di Just Stop Oil. I due sul palco hanno iniziato a lanciare coriandoli e poco dopo hanno mostrato al pubblico uno striscione con la scritta “Oltre 1,5 gradi è un naufragio globale”, in riferimento alle temperature registrate nel 2024. Le immagini di questo blitz sono state filmate e il video è andato virale sui social e ha fatto il giro del web.

Reazioni e arresto

Il pubblico in sala si è diviso, tra chi ha accolto il blitz con gli applausi e chi invece ha iniziato a fischiare. L’attrice ha dovuto naturalmente interrompere la performance, mentre lo staff del teatro esortava i due attivisti a porre fine alla loro dimostrazione. Un addetto alla sicurezza li ha poi accompagnati dietro le quinte. Secondo quanto riportato dalla BBC, gli attivisti sono stati arrestati il giorno dopo dalla Metropolitan Police, con l’accusa di violazione di proprietà privata aggravata.