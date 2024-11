Un video virale sui social mostra due operai furiosi dopo il mancato pagamento per la ristrutturazione di un bagno in una villa negli Stati Uniti. La coppia denuncia che il cliente ha versato solo 15.000 dollari, somma sufficiente a coprire i materiali, ma non la manodopera.

Questa situazione ha provocato un forte risentimento nei lavoratori, che hanno deciso di distruggere tutto ciò che avevano costruito. La scena, condivisa online, ha acceso un dibattito tra chi condanna l’azione degli operai e chi li difende, considerando l’ingiustizia subita.