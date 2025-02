Nonostante le ordinanze restrittive dei sindaci del catanese, la colata lavica dell’Etna continua ad attirare centinaia di curiosi. Il vulcano è in eruzione da giorni e la lava scivola lungo i pendii innevati, offrendo uno spettacolo unico che molti turisti e sciatori non vogliono perdersi.

Divieti ignorati e interventi di soccorso

Le autorità hanno imposto il divieto di salire in vetta e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri, ma le regole vengono costantemente infrante. Il maresciallo Paolo Bernardini del soccorso alpino di Nicolosi riferisce di numerosi interventi per salvare persone impreparate alle rigide temperature: “Molti non hanno l’abbigliamento adatto”.

Anche il maresciallo Angelo Previtera sottolinea la pericolosità della situazione: “Troviamo turisti in ipotermia”. Le forze dell’ordine sono costrette a denunciare chi ignora le ordinanze, mentre i soccorritori continuano a prestare assistenza a chi si avventura senza le dovute precauzioni.