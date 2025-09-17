Era stato annunciato come un presidio in piazza della Scala, ma si è trasformato in un corteo. Martedì 16 settembre circa 4mila persone hanno sfilato a Milano, dietro uno striscione bianco con la scritta rossa “Blocchiamo tutto”. In prima fila sventolavano bandiere della Palestina e i cori ripetevano “Corteo, corteo, corteo”. Gli attivisti hanno attraversato diverse vie del centro: via Case Rotte, corso Matteotti, San Babila, corso Monforte, piazza Tricolore, viale Majno, fino a raggiungere Porta Venezia e corso Buenos Aires.

Tensioni con le forze dell’ordine

Le prime frizioni si sono verificate davanti alla prefettura, dove il corteo aveva tentato di forzare il blocco delle camionette senza riuscirci. Più tardi, in Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha provato a sfondare il cordone di polizia e carabinieri in antisommossa. Le forze dell’ordine hanno risposto con alcune cariche, generando momenti di tensione. Dopo il parapiglia, la marcia è ripresa verso piazzale Loreto. Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrati ulteriori scontri. All’origine della protesta, l’invasione israeliana di Gaza City: il volantino diffuso nei giorni precedenti invitava a scendere in piazza con lo slogan “Gaza sta bruciando”.