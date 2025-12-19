Momenti di forte tensione si sono registrati a Torino in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto nella mattinata di giovedì. Circa un migliaio di attivisti si è radunato in presidio e, dopo alcuni interventi pubblici, ha dato vita a un corteo con l’obiettivo di attraversare il quartiere Vanchiglia e raggiungere altre zone della città. Durante il passaggio nelle vicinanze dell’edificio sgomberato, ancora presidiato dalle forze dell’ordine, alcuni manifestanti hanno lanciato petardi e bottiglie. La polizia è intervenuta utilizzando gli idranti, provocando la frammentazione del corteo, che si è poi parzialmente ricompattato.

Il bilancio parla di una decina di agenti feriti e di altrettanti attivisti contusi. In seguito, un gruppo ha tentato di rientrare nello stabile, senza successo, ed è stato respinto dal cordone di sicurezza. Altri manifestanti si sono spostati verso il campus Einaudi, dove sono comparse scritte sui muri, prima di essere nuovamente dispersi dagli idranti.