Nella serata di lunedì 15 settembre, l’esercito israeliano ha lanciato una massiccia offensiva contro Gaza City, colpendo la città palestinese con raid aerei, artiglieria pesante e droni. Le deflagrazioni sono state così violente da essere percepite anche nel cuore di Israele. Secondo i media locali della Striscia di Gaza, in soli venti minuti si sono verificati almeno 37 attacchi, che hanno provocato panico tra la popolazione e un’immediata fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città.

🚨 Happening Now. Hamas is getting pummelled tonight in Gaza City. I stand with Israel in the fight against Islamist Terrorism. pic.twitter.com/0lW0iagpk2 — Kosher🎗 (@koshercockney) September 15, 2025



Le immagini e i video diffusi sui social mostrano un cielo infuocato, illuminato da bagliori arancioni, testimonianza della gravità dell’offensiva in corso.