Il video dei bombardamenti notturni di Israele su Gaza City
Nella serata di lunedì 15 settembre, l’esercito israeliano ha lanciato una massiccia offensiva contro Gaza City, colpendo la città palestinese con raid aerei, artiglieria pesante e droni. Le deflagrazioni sono state così violente da essere percepite anche nel cuore di Israele. Secondo i media locali della Striscia di Gaza, in soli venti minuti si sono verificati almeno 37 attacchi, che hanno provocato panico tra la popolazione e un’immediata fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città.
🚨 Happening Now.
Hamas is getting pummelled tonight in Gaza City.
I stand with Israel in the fight against Islamist Terrorism. pic.twitter.com/0lW0iagpk2
— Kosher🎗 (@koshercockney) September 15, 2025
Le immagini e i video diffusi sui social mostrano un cielo infuocato, illuminato da bagliori arancioni, testimonianza della gravità dell’offensiva in corso.