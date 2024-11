Il video dei cani randagi che distruggono a morsi un’auto in sosta

Cinque cani randagi distruggono a morsi un’auto in sosta in Messico. Il video è stato pubblicato su TikTok dall’utente Ali Hedgy ed è diventato virale in poche ore. Il filmato ha accumulato milioni di visualizzazioni ed ha scatenato migliaia di reazioni.

Cinque cani distruggono un’auto

Ali Hedgy non si aspettava che i suoi 17 secondi di registrazione venissero visti così tanto. Probabilmente il successo è legato al fatto che in Messico esiste ormai da tempo un problema con il randagismo.

Nel video si vede un‘auto nera parcheggiata. Cinque cani di taglia media si scatenano attorno a essa. Tra loro c’è chi sta in piedi sul cofano chi morde la parte anteriore della macchina chi si sdraia accanto al veicolo, non essendo interessato a partecipare.

Il video è stato girato nella zona di Toluca. In molti hanno ironizzato, altri si sono invece chiesti cosa abbia spinto i cani a comportarsi così. C’è chi ha ipotizzato che gli animali stessero inseguendo un altro animale nascosto sotto l’auto. Altri si sono preoccupati della reazione del proprietario dell’auto nei confronti dei cani una volta accortosi della sua auto distrutta.

Il problema dei cani randagi in Messico

In Messico c’è un reale problema con i cani randagi, problema testimoniato anche da questo video. Secondo un recente rapporto sono in tutto il paese quasi 30 milioni contando anche i gatti randagi. Si stima che in Messico ogni anno vengano abbandonati 500mila cani.