Con il giuramento davanti a Dio di essere fedeli al loro compito in caso di elezione a Papa, ed anche di mantenere segreti i lavori del conclave, in Vaticano è iniziato il conclave che porterà all’elezione del nuovo vescovo di Roma.

Prima del giuramento c’è stata una processione partita dalla Cappella Paolina del Palazzo apostolico e terminata verso la Cappella Sistina. Qui, dopo l’Extra Omnes, è cominciato il conclave. A chiudere la porta della Capella è stato il cardinale e arcivescovo cattolico indiano George Jacob Koovakad. A partire da questo momento gli elettori riuniti in conclave sono rimasti soli.

I 133 elettori sono tutti presenti. Il cardinale bosniaco Vinko Puljic, arcivescovo emerito di Sarajevo, fino ai giorni scorsi era in dubbio per malattia. Oggi è invece presente fra i porporati che si sono riuniti nella Cappella Paolina. Puljic, che compirà 80 anni il prossimo 8 settembre, fu creato cardinale il 26 novembre 1994 da papa Giovanni Paolo II. Per entrare al Conclave cammina aiutandosi con un bastone ed è l’unico assistito da un prelato che lo accompagna negli spostamenti.