Un gruppo di cinghiali è stato ripreso mentre si aggirava all’interno di un campetto da calcio nella periferia di Roma. Il video, condiviso su Facebook dall’ex deputato Adriano Zaccagnini, ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando migliaia di visualizzazioni e commenti.

Nelle immagini si vedono diversi esemplari correre sul terreno di gioco, fermarsi, annusare e interagire con un pallone abbandonato. In particolare, due cinghiali lo spingono ripetutamente con il muso, lo inseguono per qualche metro e sembrano quasi divertirsi, ricordando il comportamento tipico di un cane alle prese con il suo gioco preferito.

Al di là dell’aspetto curioso e apparentemente buffo della scena, l’episodio racconta una realtà sempre più frequente nelle grandi città italiane: la presenza stabile dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane. Animali intelligenti e altamente adattabili, riescono a sfruttare le risorse offerte dall’ambiente cittadino, modificando le proprie abitudini e dimostrando capacità di apprendimento spesso sottovalutate.