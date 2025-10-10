Tra le macerie di Gaza, un’immagine di forte valore simbolico commuove il mondo: due giovani sollevano insieme le bandiere della Palestina e dell’Italia. Il gesto, immortalato in un video diffuso dal giornalista Yousef Alhelou, rappresenta un messaggio di gratitudine e speranza nel pieno delle delicate trattative per la tregua tra Israele e Hamas.

Nella didascalia che accompagna le immagini si legge: “Palestine sees you Italy – Thank you and thanks to all nations around the world for your solidarity and support”, ovvero “La Palestina ti vede, Italia – Grazie a te e a tutte le nazioni del mondo per la vostra solidarietà e il vostro sostegno”. A fare da colonna sonora al video è Figli della stessa rabbia della Banda Bassotti, un brano che parla di resistenza, unità e coraggio di fronte alle avversità.