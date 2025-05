Due giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati a Catania dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare per una serie di furti con strappo e lesioni personali aggravate. I due agivano sempre con le stesse modalità: a bordo di uno scooter, individuavano vittime con borse o oggetti di valore e, approfittando di momenti di distrazione, le scippavano, causando in alcuni casi anche lesioni fisiche, poiché le persone venivano trascinate a terra.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, hanno permesso di risalire agli autori grazie alle immagini di videosorveglianza raccolte in diversi luoghi degli episodi. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero, disponendo per il 24enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per il 20enne è stata decisa la custodia cautelare in carcere. Le autorità proseguono con gli accertamenti per stabilire se i due siano coinvolti in ulteriori episodi.