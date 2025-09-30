Video Il video dei due turisti americani di origine ebraica insultati in centro a Firenze Francesca Ripoli Settembre 30, 2025 (Foto da Facebook) Due turisti americani di origine ebraica insultati in centro a Firenze da un uomo che gridava “Free Palestine”. “Sono immagini che fanno orrore”, commenta il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink. L’Associazione Italia-Israele parla di “profonda indignazione e preoccupazione per i gravissimi episodi verificatisi”. “Nessun episodio aggressivo o violento trova giustificazione”, spiega l’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese.