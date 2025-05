Due uomini residenti a Nichelino, in provincia di Torino, sono stati arrestati nell’ambito di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo. Fingevano di voler giocare a padel e rubavano Rolex a bordo campo. Almeno 4 episodi gli contestati, di cui due in provincia di Bergamo.

Le indagini, ancora in corso, rientrano in un più ampio contesto investigativo volto a contrastare reati di particolare gravità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’operazione, ma gli arresti rappresentano un passaggio significativo nell’inchiesta.