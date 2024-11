Il video dei finanzieri che cantano il coro “noi non siamo carabinieri”

A Bari, presso lo Stadio della Vittoria, si è tenuta la cerimonia solenne di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e la consegna delle Fiamme agli allievi finanzieri del 23esimo concorso. All’evento hanno partecipato oltre 8.000 persone, tra cui autorità politiche, civili, militari, amici e familiari dei 773 allievi che hanno ufficialmente prestato giuramento.

Durante la cerimonia, un momento di leggerezza ha attirato l’attenzione. Alcuni neo finanzieri, coinvolti dall’entusiasmo, hanno dato vita a un coro goliardico. Battendo le mani, hanno intonato una frase scherzosa: “Noi non siamo carabinieri”. Sebbene l’iniziativa sia stata probabilmente interpretata come una battuta simpatica, l’episodio non è passato inosservato.

La reazione sui social

Il momento è stato ripreso in un video e rapidamente condiviso sui social network, dove ha ottenuto grande visibilità, diventando virale in poche ore. La scena ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni l’hanno trovata divertente e spiritosa, altri hanno ritenuto il gesto poco appropriato, considerando il contesto solenne della cerimonia. Nonostante l’episodio, l’evento è stato un’importante celebrazione per i giovani finanzieri, che hanno ufficialmente iniziato il loro percorso al servizio dello Stato.