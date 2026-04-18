Grande partecipazione oggi a Massa (Massa Carrara) ai funerali di Giacomo Bongiorni. La città, dopo le migliaia di persone presenti alla fiaccolata in ricordo del 47enne, ha partecipato anche il giorno delle esequie nel quale è stato proclamato lutto cittadino dall’amministrazione comunale. La funzione si è svolta all’interno della Cattedrale di Massa, con l’orazione affidata al vescovo Mario Vaccari. Ai funerali, oltre a familiari e amici di Giacomo Bongiorni, presenti molte istituzioni locali ed esponenti politici massesi e delle città vicine. Presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seduto insieme alle istituzioni. La bara di Bongiorni è entrata in chiesa accolta da un lungo applauso della città e dal rintocco delle campane. Tanti i fiori, i disegni e i bigliettini lasciati fuori dalla chiesa, come omaggio a Bongiorni.

Il vescovo di Massa: “Ha fatto la cosa giusta”

Giacomo Bongiorni vide “dei ragazzi comportarsi male e ha detto loro qualcosa”, “l’aggressione sviluppata da un giusto richiamo per una bottiglia di vetro rotta è degenerata! Potrei dire molte cose. Ne dico una sola, per prima: Giacomo ha fatto una cosa giusta. E questa Chiesa è qui anche per raccogliere la sua voce, il suo richiamo”. A dirlo il vescovo ai funerali del 47enne. “Alla famiglia dico siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto” e al figlio 11enne “che ha tenuto la mano di suo padre e gli chiedeva di alzarsi voglio dire: ‘Tuo padre era un uomo buono. Quello che ha fatto era giusto. Portalo con te'”.