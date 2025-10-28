Le immagini riprese da una telecamera di sicurezza mostrano momenti di panico in un locale della provincia turca di Balikesir: clienti che si alzano di scatto, rovesciano sedie e corrono verso l’uscita. In pochi secondi il ristorante si svuota completamente.

Secondo le autorità sismologiche turche, il terremoto, di magnitudo 6.1, ha avuto epicentro nel distretto di Sindirgi, nella parte occidentale del Paese. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Istanbul, generando attimi di paura tra la popolazione. Al momento, però, non si registrano vittime né gravi danni, anche se molti edifici sono stati evacuati per precauzione.