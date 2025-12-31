Il video dei palestinesi che scavalcano il muro di separazione nel tentativo di raggiungere Gerusalemme
In un video virale girato il 28 dicembre vengono mostrate le immagini di alcuni palestinesi che scalavano il muro di separazione nei pressi della città di Al-Ram, nella Cisgiordania occupata. Il tentativo, rischiando la propria vita, è quello di raggiungere Gerusalemme. A causa del muro, infatti, quasi tre milioni di palestinesi in Cisgiordania non possono accedere liberamente alla città o in Israele. Gli abitanti della zona hanno affermato che questi attraversamenti sono drasticamente aumentati a causa del peggioramento delle condizioni economiche e delle limitate opportunità di lavoro in Cisgiordania.