In un video virale girato il 28 dicembre vengono mostrate le immagini di alcuni palestinesi che scalavano il muro di separazione nei pressi della città di Al-Ram, nella Cisgiordania occupata. Il tentativo, rischiando la propria vita, è quello di raggiungere Gerusalemme. A causa del muro, infatti, quasi tre milioni di palestinesi in Cisgiordania non possono accedere liberamente alla città o in Israele. Gli abitanti della zona hanno affermato che questi attraversamenti sono drasticamente aumentati a causa del peggioramento delle condizioni economiche e delle limitate opportunità di lavoro in Cisgiordania.