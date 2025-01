Venerdì, un volo Delta Air Lines diretto a Minneapolis ha dovuto annullare il decollo all’Aeroporto Internazionale Hartsfield Jackson di Atlanta a causa di un problema al motore. I passeggeri sono stati costretti a evacuare l’aereo utilizzando le slide gonfiabili. L’incidente è avvenuto durante una tempesta di neve che stava causando cancellazioni e ritardi su larga scala nell’aeroporto, il più trafficato del mondo. Non è stato confermato se il guasto al motore fosse legato alle condizioni climatiche gelide che stavano interessando parte degli Stati Uniti.

I passeggeri e i feriti

A bordo c’erano 201 passeggeri, due piloti e cinque assistenti di volo. Dopo l’evacuazione, i passeggeri sono stati trasportati in autobus al terminal. Quattro passeggeri sono rimasti feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale, mentre gli altri tre sono stati trattati in aeroporto per lesioni lievi.

Le dichiarazioni di Delta

Morgan Durrant, portavoce di Delta, ha dichiarato che l’equipaggio ha seguito le procedure di sicurezza per sospendere il decollo. Ha aggiunto che la sicurezza di passeggeri e personale è la priorità assoluta della compagnia. Delta si è scusata per l’esperienza dei clienti e ha promesso di assisterli per garantire che arrivino a destinazione il più velocemente e in sicurezza possibile.

Impatti sulla compagnia aerea

La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine sull’incidente. Venerdì, tutti e cinque i principali piste dell’aeroporto di Atlanta sono state chiuse temporaneamente, con Delta che ha cancellato circa 500 voli. La compagnia ha spiegato che la neve è arrivata più intensamente del previsto, riducendo la capacità di sbrinamento e rallentando le operazioni.

L’effetto del maltempo su tutto il paese

Il maltempo ha causato migliaia di ritardi e cancellazioni in tutto il paese, con un fronte freddo in arrivo dal nord. Oltre 245.000 persone sono rimaste senza elettricità in vari stati, tra cui Virginia, Kentucky e Indiana. Anche numerose scuole sono state chiuse, e sono stati segnalati incidenti stradali in aumento in molte aree.