Un giovane turista inglese ha lanciato a Roma un pallone verso due preti argentini presenti a piazza di Spagna durante una cerimonia religiosa. I due sacerdoti, Javier Olivera Ravasi e Pablo Aguilera-Pich, hanno risposto iniziando a palleggiare dimistrando di avere molta dimestichezza e una coordinazione perfetta.

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Il video è stato poi montato usando la stessa musica che fece da sottofondo alle immagini del riscaldamento di Diego Armando Maradona ed è finito sui social diventando virale. Don Ravasi, commentando le immagini ha poi commentato: “Non abbiamo saputo resistere, è nel nostro Dna”.