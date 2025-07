In Israele resta alto il consenso al governo Netanyahu ed anche alle operazioni che l’esercito sta compiendo a Gaza. Una larga fetta di giovani si ribella però a quanto sta accadendo.

Tra loro c’è l’attivista Itamar Greenberg che, insieme al movimento Mesarvot, ha messo in scena una protesta eclatante. Al grido dello slogan, “non prenderemo parte al genocidio. Non presteremo il nostro servizio all’apartheid. Resistiamo. Rifiutiamo!”, una parte dei giovani israeliani contrari alla guerra nella Striscia a Tel Aviv ha bruciato gli ordini di leva non rispettando in questo modo la chiamata alle armi che, in Israele, resta obbligatoria.

Greenberg ha postato un video su Instagram che mostra i giovani che distruggono gli ordini militari. Alcuni di loro hanno il volto coperto, altri indossa la kefia, il copricapo arabo diventato il simbolo, negli anni, della resistenza palestinese.