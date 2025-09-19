Il video dei ragazzini che attraversano i binari della Torino-Milano a Vercelli
Un video apparso su un gruppo Facebook locale di Vercelli ha destato forte preoccupazione tra i cittadini. Nelle immagini si vede un gruppo di ragazzini che, dopo aver scavalcato le barriere in cemento posizionate al posto di un ex passaggio a livello, attraversano i binari della linea ferroviaria Torino-Milano subito dopo il transito di un treno. Per compiere la pericolosa bravata, i giovani hanno sfruttato un varco nella recinzione che delimita i binari. In sottofondo, si sente uno di loro incitare gli amici: “Veloci, dai che non si vede nessuno”, mentre un altro passa con la bicicletta in mano.
L’episodio, avvenuto in un quartiere periferico, ha colpito profondamente la città, ancora segnata dalla tragedia di Brandizzo. L’amministrazione comunale ha chiesto a Rfi un intervento immediato per ripristinare le protezioni.