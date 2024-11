La sera di Halloween, una scena inquietante ha avuto luogo a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona. Alcuni ragazzi si sono messi a fare addominali sulle strisce pedonali in mezzo alla strada, trasformando la via dei Platani in un palcoscenico pericoloso. Un residente, richiamato dagli schiamazzi, ha filmato il momento e il video è rapidamente diventato virale sui social.

Le immagini mostrano un ragazzo sdraiato mentre un compagno gli tiene fermi i piedi, mentre altri giovani vigilano per assicurarsi che non arrivino veicoli.

La situazione si complica quando, in lontananza, appare un bagliore: sono i fari di un’auto che si avvicina all’incrocio. I ragazzi, resisi conto del pericolo, corrono per mettersi al sicuro, riuscendo a spostarsi in tempo. In un’altra sequenza, un’auto rallenta, permettendo loro di attraversare.

Fabiola Caprari, assessore alle politiche giovanili, ha espresso preoccupazione per il comportamento dei ragazzi. Ha sottolineato come il disagio giovanile, amplificato dalla pandemia, richieda una risposta collettiva da parte di famiglie, scuole e istituzioni. “Non possiamo non essere preoccupati”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di interventi a lungo termine.

L’assessore ha affermato che non esistono soluzioni semplici per affrontare situazioni del genere. È fondamentale fornire sostegno alle famiglie e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Caprari ha richiamato l’attenzione sull’importanza di attivare le forze dell’ordine in caso di episodi simili, ma ha anche sottolineato che questo da solo non basta. “Abbiamo già avviato progetti di prevenzione con l’ambito territoriale sociale e il nostro Comune dispone di un Osservatorio sull’infanzia e l’adolescenza, Osiamo, il cui compito è contribuire alla formazione di interventi e servizi dedicati”, ha concluso l’assessore, rimarcando l’importanza di un approccio integrato per il benessere dei giovani.