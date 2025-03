Momenti di terrore a Toronto, in Canada. Almeno dodici persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un bar cittadino. A rendere nota la notizia nella notte è stata la polizia, evidenziando che c’è un sospettato che si è dato alla fuga dopo aver esploso i colpi d’arma da fuoco.

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che la persona ricercata, che indossava un passamontagna nero, è stata vista fuggire a bordo di una macchina color argento. Dai primi riscontri sembra che almeno quattro delle vittime non abbiano riportato ferite mortali, mentre non sono note al momento le condizioni di salute delle altre persone rimaste coinvolte nella sparatoria. I cittadini colpiti sono stati tutti trasferiti in ospedale.

La sparatoria in un pub

La sparatoria è avvenuta in un pub a Scarborough, un quartiere di Toronto. “Sono profondamente turbata dalle notizie di una sparatoria in un pub – ha dichiarato il sindaco Olivia Chow -. Ho parlato con il capo della polizia Myron Demkiw e mi ha assicurato che sono state impiegate tutte le risorse necessarie. C’è un’indagine in corso: la forze dell’ordine forniranno ulteriori dettagli. I miei pensieri sono per le vittime e le loro famiglie”.