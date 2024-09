Il video dei soldati israeliani che spingono giù dai tetti i corpi dei palestinesi

Soldati israeliani che spingono giù dai tetti dei corpi di palestinesi. Il video drammatico che sta circolando sui social ha spinto l’Idf, The Israel Defense Forces, ad aprire un’inchiesta per verificare se i suoi uomini si siano resi responsabili di presunte violazioni.

Uno dei video, girato nella città di Qabatiya, nella Cisgiordania settentrionale, non lascerebbe dubbi. Si vedono tre soldati spingere a calci un corpo giù da una palazzina. Sembrerebbe un cadavere, ma potrebbe anche essere ancora vivo e gravemente ferito, visto che si nota da una benda all’altezza del viso. I gruppi per i diritti umani sostengono che sia l’ennesima prova di un uso eccessivo della forza nei confronti dei palestinesi da parte dei soldati di Tel Aviv, scrive Haaretz. “Si tratta di un incidente grave che non coincide con i nostri valori” è stato il commento dell’esercito israeliano, che ha assicurato: l’incidente è “in fase di revisione”.