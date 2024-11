Durante la partita di Copa Sudamericana 2024 tra il Cruzeiro e il Racing, giocata allo stadio Nueva Olla di Asunción, in Paraguay, i tifosi brasiliani hanno dato vita a uno spettacolo memorabile. L’intero settore riservato ai sostenitori del Cruzeiro si è trasformato in un mare blu in movimento: bandiere sventolate con vigore, cori incessanti e salti sincronizzati hanno reso l’atmosfera elettrizzante.

L’entusiasmo era tale che l’intera struttura dello stadio ha iniziato a ondeggiare, tanto da sembrare un terremoto. Video ripresi durante l’evento mostrano il sorprendente effetto dei movimenti dei tifosi sulla stabilità della struttura. Al momento, non è chiaro se lo stadio abbia riportato danni significativi, ma l’episodio ha certamente attirato l’attenzione per la straordinaria energia dei supporter brasiliani.

Nonostante l’entusiasmo sugli spalti, il Cruzeiro non è riuscito a portare a casa la vittoria. Il Racing ha dominato la partita, imponendosi con un netto 3-1. Con questo risultato, il club argentino ha conquistato la sua prima storica Copa Sudamericana, segnando un momento indimenticabile per i suoi tifosi.