A Taranto un quattordicenne viene ripreso da un amico mentre spara dei colpi in aria probabilmente con una pistola a salve dal balcone. Le immagini sono state pubblicate inizialmente sulla pagina Instagram del giovane poi ripreso e rilanciato da vari siti tra cui la pagina Facebook Taranto è lui. La scritta che accompagna le immagini è chiara e richiama alla tradizione della criminalità: “Buon anno a tutti tranne agli infami”.

Ora gli inquirenti analizzeranno il video cercando anche di dare un senso al messaggio. In molti hanno stigmatizzato il gesto che non appare essere solo una bravata. E non è la prima volta che a Taranto, con l’avvento del nuovo anno qualcuno decida di impugnare un pistola spesso “mimetizzata” tra fuochi d’artificio e botti.

Taranto è lui, nell’accompagnare il filmato scrive: “Invece di scrivere a noi chiedendo di cancellare le immagini, spendete il vostro tempo cercando di recuperare questi ragazzini, sempre più attratti da modelli che si ispirano a condotte violente e delinquenza”. E ancora: “Apprendiamo dalle pagine di Repubblica che gli inquirenti stanno indagando. Molto bene. In Italia la giustizia è lenta ma quando arriva, poi son dolori..”.