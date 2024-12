Giorgia Meloni ed Elon Musk. si scambiano un bacio appassionato. Il video è virale, è stato diffuso sui social network ed è un fake creato appositamente con l’intelligenza artificiale. Il finto bacio tra la premier e l’imprenditore, sarebbe avvenuto in occasione della riapertura di Notre-Dame a Parigi.

Non è il primo contenuto digitale che ha come protagonisti Elon Musk e Giorgia Meloni. Anche nei mesi passati ce n’erano stati diversi: a fine settembre, il patron di X era intervenuto sul suo social proprio per smentire qualsiasi relazione romantica con Meloni, speculazione nata dopo che una foto del capo del governo italiano ed il magnate, era stata scattata durante la cerimonia dei “Global Citizen Awards” a New York.

Musk, dopo i “Global Citizen Awards”, nello spiegare che non esiste alcuna relazione tra lui e la premier italiana, aveva detto: “Giorgia Meloni è ancora più bella dentro che fuori”, perché “autentica, onesta e riflessiva. Qualità, queste, che sono rare nel mondo politico”. La Meloni aveva ovviamente ringraziato il proprietario di X, Tesla e Space-X per le belle parole.