A Pechino in Cina, durante un’esposizione un bambino ha fatto cadere a terra una preziosa corona nuziale in oro. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della sala e il video ed è stato poi diffuso dall’organizzatrice dell’evento, la blogger cinese Zhang Kaiyi. È stata lei a reralizzare il gioiello che, secondo le stime ha un valore che si aggira sui 300 mila euro. Il danno procurato dal bambino si aggira invece intorno ai 50mila.

Il video è stato postato dalla blogger cinese e mostra due ragazzini che guardano la teca riprendendola col cellulare. Uno indossa un cappotto blu, l’altro con un cappello giallo. A un certo punto il bambino con il cappotto blu spinge con la mano il vetro che contiene la corona.

Si tratta di un pezzo unico con una grande valenza economica ed anche sentimentale. La corona è stata infatti realizzata dal marito della blogger in occasione del loro matrimonio.