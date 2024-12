Thomas ha dimostrato prontezza e coraggio quando, nella mensa della Porter Primary School di Mesa, in Arizona, un compagno ha rischiato di soffocare durante il pranzo. Notando che il suo amico stava piangendo e sembrava in difficoltà, Thomas ha immediatamente capito che qualcosa non andava. Dopo un momento di incertezza, si è reso conto che il compagno stava soffocando e ha prontamente eseguito la manovra di Heimlich, riuscendo a salvarlo.

Il bambino stava mangiando dell’uva, delle carote e altri piccoli cibi quando ha avuto l’incidente. Per il suo gesto eroico, Thomas è stato premiato con una cerimonia speciale a scuola.