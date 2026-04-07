C’è una nutella che svolazza all’interno della capsula Orio, durante una diretta della missione spaziale Artemis II. Un video di pochi secondi che però è diventato virale sui social. C’è chi ha sollevato qualche dubbio sulla sua autenticità, pensando allo zampino dell’intelligenza artificiale. Eppure, l’account Usa di Nutella lo ha già rilanciato sui suoi profili social con lo slogan “Nutella is out of this world”.