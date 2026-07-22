Un’azienda di tequila di New York ha celebrato la Coppa del Mondo FIFA realizzando il biliardino più lungo del mondo: un tavolo da calcio balilla di circa 160 metri, capace di coinvolgere decine di giocatori. L’opera, testata a Brooklyn l’11 luglio, è stata certificata dal Guinness World Records, superando il precedente primato turco di circa 151,7 metri. Dopo il record, il maxi biliardino sarà smontato e trasformato in tavoli tradizionali destinati ai centri ricreativi americani.