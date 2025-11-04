Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre, un gruppo di giovani neofascisti coperti dal cappuccio e dai caschi ha tentato a Roma di forzare la porta d’ingresso del liceo Righi occupato al grido di “duce, duce”. Contro il portone dell’istituto situato su via Campania a pochi passi da via Veneto è poi partito un fitto lancio di bottiglie raccolte da un contenitore del vetro che è stato danneggiato.

Fuori dalla scuola erano presenti aluni genitori che hanno chiamato le forze dell’ordine facendo allontanare il gruppo di corsa. “I fascisti hanno assaltato la scuola, in due diversi assalti” hanno raccontato alcuni ragazzi che si trovavano anch’essi fuori dalla scuola. Il Corriere della Sera scrive di una ragazza che sarebbe rimasta ferita al collo e curata con sei punti di sutura al Policlinico Umberto I. Sul posto sono arrivate verso le 19.30 due auto dei Carabinieri e una della Polizia.

Occupati diversi licei a Roma in solidarietà con la Palestina

In solidarietà con la Palestina, oltre al Righi a Roma sono occupati diversi istituti: Rossellini, Cavour, Socrate, Kant, Tullio Levi-Civita e il liceo Mamiani dove la preside ha lanciato un appello diretto ai genitori, in cui si chiede di “intervenire tempestivamente per far desistere i propri figli. Diffidiamo ospiti e ‘sedicenti’ esperti a partecipare alle attività degli studenti occupanti in quanto la scuola è in una situazione di illegalità. Verrà sporta immediata denuncia e richiesta di sgombero presso le autorità competenti”.