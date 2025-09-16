Un insolito episodio si è verificato al largo di Costa da Caparica, località portoghese nei pressi di Almada. Un branco di orche ha attaccato e speronato una barca a vela fino ad affondarla. A bordo dell’imbarcazione si trovavano cinque persone che, fortunatamente, sono state tratte in salvo grazie al rapido intervento di altre barche presenti in zona.

Le immagini dell’incidente, diffuse dalla Mercedes Benz Oceanic Lounge sui social, mostrano i momenti immediatamente precedenti e successivi all’impatto con i cetacei.