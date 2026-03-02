“Diversi caccia americani sono precipitati questa mattina in Kuwait“, ha reso noto il ministero della Difesa, confermando le notizie pubblicate dai media iraniani e dalla CNN. “Tutti i piloti sono sopravvissuti. Sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso e si è provveduto all’evacuazione degli equipaggi e al loro trasferimento in ospedale”. Questa mattina, diversi caccia F-15E statunitensi si sarebbero schiantati a circa dieci chilometri dalla base americana Ali Al Salem. Teheran sostiene di essere stata lei a colpirli, come riportato dall’agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim rilanciata da Bloomberg. Eppure, non si esclude che i caccia F-15E possano essere stati abbattuto dal fuoco amico. Al momento, i dettagli su quanto accaduto sono ancora pochi e le cause sono ancora da chiarire.

Sul web sono circolati diversi video che mostrano uno dei caccia statunitensi che perde il controllo in volo dopo essere stato colpito vicino alla coda. L’aereo è stato poi visto avvitarsi più volte prima di prendere fuoco e schiantarsi al suolo. Il pilota ha utilizzato il seggiolino eiettabile ed è atterrato sano e salvo con il paracadute. L’esercito iraniano ha poi dichiarato di aver preso di mira la base aerea statunitense di Ali Al Salem in Kuwait: “Unità missilistiche delle forze terrestri e navali dell’esercito, operanti da diverse località, hanno preso di mira la base aerea statunitense di Ali Al Salem e alcune navi nemiche nell’Oceano Indiano settentrionale”, ha dichiarato l’esercito tramite una nota. Ha aggiunto che negli attacchi sono stati utilizzati “15 missili da crociera”.