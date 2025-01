Martedì 28 gennaio un caccia F35 dell’Air Force statunitense è precipitato in Alaska a causa di un malfunzionamento a bordo. L’incidente è stato ripreso in un video diffuso sui social, in cui si vede il jet perdere quota rapidamente, schiantarsi al suolo ed esplodere. Fortunatamente, il pilota è riuscito a eiettarsi in tempo e atterrare con il paracadute, rimanendo illeso.

Attualmente si trova sotto osservazione medica. Le autorità dell’aeronautica militare hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali problemi tecnici del velivolo.