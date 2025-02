Un cane al guinzaglio viene trascinato da uno scooter. La scena è stata ripresa a Napoli da alcuni automobilisti ed è avvenuta in via San Giovanni a Carbonara in pieno centro.

Siamo a pochi passi dalla Stazione Centrale: il filmato è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che lo ha postato sui social denunciando con queste parole l’accaduto: “La cosa assurda è che questo sembra ormai essere un metodo ‘normale’ per portare il cane a spasso. Normale per dei trogloditi senza cuore né cervello a cui non bisognerebbe dare l’opportunità di prendersi cura di un animale domestico dato che non sono in grado neanche di badare a se stessi”.