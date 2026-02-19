Un cane lupo cecoslovacco ha invaso la pista durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, piombando alle spalle delle due atlete nel rettilineo finale.

Arrivato fino al traguardo in Val di Fiemme, il cane, chiamato Nagzul e probabilmente sfuggito al proprietario, ha annusato l’argentina Diaz Gonzalez ed è stato persino immortalato al fotofinish.