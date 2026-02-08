È diventato virale un video che mostra un cane che in aereo dimostra una concentrazione sorprendente. Si tratta di Trixie, un cane da assistenza che prima della partenza si mette a seguire con molta attenzione la dimostrazione di sicurezza pre-volo.

Il passeggero fuori dal comune è stato ripreso a bordo di un volo della Southwest Airlines partito dal New Mexico. I passeggeri sono distratti come sempre accade. C’è n’è però uno speciale che invece è attentissimo.

Il filmato, come era facile da immaginare, ha conquistato il web in poco tempo.