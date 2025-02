Una cagnolina di razza Yorkshire Terrier è rimasta intrappolata tra la rete di protezione e la persiana di una finestra al quinto piano di un palazzo, in Brasile. La vicina del piano di sotto, cogliendo la pericolosità della situazione, ha messo una scatola imbottita fuori dalla sua finestra, per attutire l’eventuale caduta. Così è stato. L’animale è precipitato, ma con questo stratagemma la donna lo ha salvato. Il video del salvataggio è stato condiviso via social anche dal politico Bruno Lima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELEGADO BRUNO LIMA (@del.brunolima)