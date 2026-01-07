Un golden retriever di nome Abbie, fuggito durante una sosta lungo la New Jersey Turnpike, è stato salvato a Woodbridge, nel New Jersey, dopo aver percorso circa 40 chilometri lungo l’autostrada. Il cane faceva parte di un gruppo trasferito dalla South Carolina al New England per essere adottato quando è scappato dall’area di sosta Joyce Kilmer. Le ricerche sono state complicate dalla pericolosità del tratto autostradale, ma i soccorritori sono riusciti a seguire i suoi spostamenti grazie a un AirTag agganciato all’imbracatura. Il recupero è avvenuto grazie all’intervento dell’USAR Drone Team, in collaborazione con l’Animal Control e la polizia di Woodbridge. Dopo il salvataggio, Abbie è stata portata al Tri-State Veterinary Hospital per curare ferite all’anca e abrasioni. L’associazione Final Victory Animal Rescue ha aggiornato sui social: “Abbie è tornata in South Carolina ed è di nuovo con la sua amorevole famiglia affidataria, dove è in attesa di un intervento chirurgico”.