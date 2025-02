Sono tre i feriti nell’incendio che ha distrutto un carro allegorico durante la sfilata per le strade del centro cittadino di Pontecorvo in provincia di Frosinone, nell’ambito della 73esima edizione del Carnevale Ciociaro Pontecorvese.

Si tratta di due bambini e di una donna: due di loro sono moglie e figlio del capocarro ed erano sulla struttura che ha preso fuoco. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Cassino. In Pronto Soccorso a due di loro sono state refertate ustioni non gravi, al secondo bambino invece sono state riscontrate ustioni più importanti ma comunque non tali da metterne in pericolo la vita.

Al fine di garantire l’ordine pubblico, la sfilata è proseguita dopo lo spegnimento delle fiamme. Il carro che ha preso fuoco è andato interamente distrutto.

Sulle cause, i sospetti si stanno concentrando su uno dei service che accompagnano la sfilata ed in particolare un effetto scenico che produce delle fiamme. Stando ad alcune testimonianze le fiamme sono state più alte del preventivato e soprattutto nella direzione sbagliata, colpendo in pieno uno degli enormi pupazzi in cartapesta che caratterizzavano il carro.