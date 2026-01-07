Un cavallo senza vita sull’asfalto, coperto da un telone blu davanti alla carrozza che stava trainando: è l’immagine che ha sconvolto Nocera Inferiore nella serata di ieri, durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi. L’evento, giunto alla sua diciottesima edizione e molto sentito dalla comunità locale, precede ogni anno le celebrazioni dell’Epifania, richiamando numerosi cittadini e famiglie lungo il percorso.

Il drammatico episodio si è verificato in via Atzori, a breve distanza dalla cattedrale di San Prisco al Vescovado, punto di arrivo della processione. Secondo una prima ricostruzione, l’animale si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. Inizialmente si era pensato a una scivolata sull’asfalto bagnato dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, ma i soccorsi hanno poi constatato il decesso del cavallo.

La scena ha provocato forte sconcerto tra i presenti, molti dei quali hanno assistito increduli all’accaduto. Nonostante l’incidente, la manifestazione è proseguita regolarmente. Nel giro di poco tempo, immagini e video hanno iniziato a circolare sui social network, rendendo la notizia virale e alimentando un acceso dibattito. In rete sono esplose polemiche sull’opportunità di utilizzare animali in manifestazioni pubbliche, soprattutto in contesti urbani e in condizioni potenzialmente rischiose.