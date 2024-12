Un cavallo viene preso a calci dopo una gara. L’animale viene probabilmente maltrattato anche nel box in cui entra, dove potrebbe essere stato colpito altrettanto violentemente con una frusta. Accade all’ippodromo Paolo VI di Taranto: il cavallo si chiama Fred Sonic Run e la scena che mostra un fantino che colpisce violentemente il cavallo con un calcio è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’ippodromo.

L’episodio è avvenuto giovedì 26 dicembre ed ora è al vaglio delle autorità. La denuncia è stata presentata dall’ippodromo stesso e dall’associazione ambientalista Horse Angel Odv che ha diffuso il video su Facebook.

Horse Angel Odv, nel postare il video commenta: “Il video delle percosse al cavallo Fred Sonic Run, ieri dopo la terza corsa all’ippodromo di Taranto. Secondo noi colpevoli sono anche gli altri uomini apparentemente della stessa scuderia che assistono e non fermano. Il driver non risulta essere il proprietario o allenatore, vanno responsabilizzati anche gli altri due ‘colleghi’ che non hanno fermato le punizioni corporali al cavallo. Non si capisce bene cosa succeda dentro al box, chi faccia che cosa, ma si sentono le frustate e chi era presente riferisce che il frustino sarebbe stato spezzato colpendo il cavallo sul muso. Ora vediamo se la giustizia esiste. Abbiamo già presentato una denuncia ufficiale”.