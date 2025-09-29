Stefano Bertoldi, comandante della nave Zefiro, racconta con preoccupazione la situazione che la Flotilla sta vivendo durante la traversata del Mediterraneo verso Gaza. Secondo quanto riferisce, le imbarcazioni del convoglio umanitario sono costantemente sorvegliate da droni di controllo israeliani, che monitorano da vicino ogni loro spostamento.

Un messaggio importantissimo da Sergio Bertoldi, comandante della nave Zefiro della Global Sumud Flottilla.

Un appello a tutti noi, perchè quelle di meloni e crosetto sono solo bugie.

Da diffondere.@gbsumudflotilla pic.twitter.com/VQgtMfFI5M — mostro ✊🏼  🇵🇸 (@avantibionda) September 28, 2025

Bertoldi teme che il prossimo attacco, che i suoi segnali considerano altamente probabile, possa avere conseguenze molto più gravi rispetto al passato. “Sarà micidiale – spiega – perché questa volta è verosimile che si registrino feriti gravi o addirittura vittime”. L’obiettivo della missione resta quello di rompere simbolicamente il blocco imposto a Gaza, nonostante i rischi crescenti per l’equipaggio e i passeggeri.